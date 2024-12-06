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Şehit polis memuru Mehmet Tozun, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis memuru Mehmet Tozun, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 20 Kasım'da silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Tozun'un cenazesi toprağa verildi.

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Tozun'un (38) Türk bayrağına sarılı naaşı, Seferihisar ilçesindeki evinde helallik alınmasının ardından Fatma Tevfik Uyar Camisi'ne getirildi.

Burada ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve mesai arkadaşları da katıldı.

Tozun'un annesi Asiye ve babası Ramazan Tozun, oğullarının tabutu başında gözyaşı döktü. Anne Tozun, "Benim oğlum güçlü dedim. Peygamber efendimize komşu ol" diyerek tabuta sarıldı.

Tozun'un eşi Sultan Bulut, çocukları 10 yaşındaki Emir Ege ve 4 yaşındaki Doğa Tozun da şehidin tabutuna sarılarak veda etti.

Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Seferihisar Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.

Olayın geçmişi

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde 20 Kasım'da silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye gitmiş, M.S.Ç. isimli şüpheli bölgeye gelen polis ekiplerine ateş açmıştı.

Yaralanan 3 polis memuru hastanelere kaldırılmış, 14 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında M.S.Ç'nin de olduğu 6 şüpheli tutuklanmıştı.

Polis memuru Mehmet Tozun, tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetmişti.

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