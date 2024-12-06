Rusya'dan Beşar Esad'a kötü haber: Kurtarma planımız yok

Suriye'de çatışmalar sürerken Kremlin'e yakın bir kaynak, Rusya'nın Esad'ı kurtarmak için bir planı olmadığını ve Suriye Devlet Başkanı'nın ordusu mevzilerini terk etmeye devam ettiği sürece böyle bir planın ortaya çıkacağını da düşünmediğini söyledi.

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Suriye'de harita her geçen saat değişmeye devam ediyor. Şam'ın kapısı olarak kabul edilen Humus'un muhaliflerin eline geçmesinin ardından gözler Şam'a çevrildi.

Muhalifler Şam'a doğru ilerlerken özellikle Rusya'nın Esad konusundaki tutumu merak ediliyor.

RUSYA'DAN ESAD'I ÜZEN HABER

Bloomberg'in Kremlin'den bir kaynağa dayandırdığı haberi ise dünya medyasına son dakika koduyla geçti.

"KURTARMA PLANIMIZ YOK"

"Rusya'nın Beşar Esad'ı kurtma planı var mı" sorusuna yanıt veren kaynak, Suriye rejim güçlerinin mevzilerini terk etmeyi sürdürmesi halinde böyle bir planın gündeme gelmeyeceğini belirtti.

"RUSYA'NIN BAŞKA ÖNCELİKLERİ MEVCUT"

Kaynak, "Rusya’nın Esad’ı kurtarma planı yok ve ordu mevzilerini terk ettiği sürece de bir plan beklemiyoruz. Rusya’nın şu an başka öncelikleri mevcut" ifadelerini kullandı.

LAVROV GEÇİŞTİRDİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Amerikalı gazeteci Tucker Carlson ile bir röportaj yaptı.

Dünyanın odağındaki sorulara yanıt aramak için şu ana kadar X'te milyonlarca görüntüleme alan röportajda Lavrov, Doha'da yapılacak görüşmeyi işaret ederek "Suriye'nin istikrarının bu görüşmeyle şekilleneceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Ancak Suriye ile ilgili detaylara girmemesi dünya basınında hayal kırıklığı yarattı.

"SURİYE'DEN AYRILIN"

Rusya'nın Şam Büyükelçiliği, Suriye'de zorlaşan askeri ve siyasi durum nedeniyle Rus vatandaşlarının ülkeden ayrılma imkanına sahip olduğunu belirtti.

Büyükelçiliğinin Telegram kanalından yapılan açıklamada, Suriye'deki durumun "zor" olduğu belirtildi.

Büyükelçilik ve konsolosluğun çalışmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Zorlaşan askeri ve siyasi durum nedeniyle Suriye'deki Rus vatandaşlarına mevcut havaalanları üzerinden ticari uçak seferleriyle ülkeden ayrılma imkanına sahip olduklarını anımsatırız." ifadesine yer verildi.