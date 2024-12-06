AK Parti’den ABB'nin konser harcamalarına ilişkin yeni hamle!

AK Parti Ankara Grubu'nun, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) düzenlediği konserlerle ilgili olarak ABB Meclisi'ne bir soru önergesi sunduğu ortaya çıktı. Grup, konserlerin ihale süreci ve maliyetlerine dair şeffaflık talep etti.

Abone ol

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konser skandalları tekrar ABB Meclis gündemine taşındı. 29 Ekim'de düzenlenen Ebru Gündeş konseriyle patlak veren konser skandalları, Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. Söz konusu maliyetler Yavaş yönetimi tarafından yalanlansa da peşi sıra gelen Mor ve Ötesi ve Candan Erçetin konserlerinin maliyetlerinin ortaya çıkmasının ardından Yavaş cephesi açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

5 YILDA KONSERLERE 810 MİLYON

Toplamda 5 yılda konserlere 810 milyon TL harcandığını açıklayan Yavaş, "Sanki büyük bir israf varmış gibi yaygara koparılıyor." diyerek harcamaları savunmuştu. Ancak açıklamada eksik notların olması, kafalardaki soru işaretlerinin giderilememesine neden oldu. Bunun üzerine AK Parti Grubu, söz konusu durumun şeffaflık ilkesine uygun bir biçimde açıklanması gerektiğini belirterek ABB Meclisi'ne konu ile ilgili bir soru önergesi verdiği öğrenildi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın imzasıyla ABB Meclis Başkanlığı'na verilen soru önergesinde, ABB tarafından düzenlenen ve Enfest Organizasyon adlı bir şirketin sosyal medya hesabından duyurulan konserlere ilişkin çeşitli soruları içeriyor. Ayrıca soru önergesinde, söz konusu konserlerin hangi etkinlikler kapsamında düzenlendiği ve Kamu İhale Kanunu'na uygun şekilde yapılıp yapılmadığı soruldu.

KONSERLERİN ŞEFFAFLIĞI SORGULANIYOR

Önergede, konser organizasyonlarını gerçekleştiren Enfest Organizasyon şirketiyle ilgili detaylar ve harcamaların şeffaflık ilkesi doğrultusunda açıklanması talep edildi.

Meclise sunulan önerge metninde şu sorular yöneltildi:

Konserler hangi etkinlik kapsamında düzenlenmiştir?

Konserlere ilişkin hizmet alımları Kamu İhale Kanunu'nun hangi usulüne göre yapılmıştır?

Konserlerin hizmet alım bedelleri ve sanatçılara ödenen kaşe ücretleri ayrı ayrı ne kadardır?

SÖZLEŞMELERİN AÇIKLANMASI TALEBİ

AK Parti Grubu, şeffaflık ilkesine dikkat çekerek, yapılan tüm hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerin birer nüshasının paylaşılmasını istedi. Ayrıca konserlerin maliyetlerinin yıllara göre detaylandırılarak yasal süre içinde cevaplanması talep edildi.

"HALKIN PARASI NASIL HARCANIYOR?"

AK Parti Grubu, açıklamasında, ABB'nin kamu kaynaklarının kullanımında daha şeffaf olması gerektiğini vurguladı. Özellikle, ihale süreçlerinin ve harcamaların kamuoyuyla paylaşılmasının, halkın parasının doğru şekilde harcandığını göstermek açısından önemli olduğunu ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konuya ilişkin nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.