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İstanbul Emniyeti’nde devir teslim töreni: Yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız’dan ilk mesaj

İstanbul Emniyeti’nde devir teslim töreni: Yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız’dan ilk mesaj

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bugün devir teslim töreni gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın emekliye ayrılmasının ardından, görevi Selami Yıldız devraldı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile yaş haddinden emekliye ayrıldı.

Aktaş’ın yerine İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak Emniyet İstihbarat Başkanı Selami Yıldız atandı.

Yıldız, bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde düzenlenen tören ile görevi Zafer Aktaş’tan devraldı.

“MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Emekliye ayrılan Zafer Aktaş’a çiçek takdim ederek 45 yıldır yaptığı hizmetler için teşekkür eden Selami Yıldız, ilk açıklamasında önemli mesajlar verdi.

“İstanbul’umuzun huzur ve güvenliği için terörle, organize suç örgütleriyle ve zehir tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” diyen Yıldız, “İstanbul halkımızın desteğiyle bu mücadelemizde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Bu bayrak değişimi inşallah İstanbul’umuza, ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

“VATANIMA VE MİLLETİME HİZMET ETME ŞEREFİNE NAİL OLDUM”

Emekliye ayrılan Zafer Aktaş ise şunları söyledi:

“15 Haziran 2020 tarihinde atanmış olduğum İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevinden emeklilik gerekçesiyle ayrılıyorum, yaş haddi gerekçesiyle. 4 buçuk yıl İstanbul’un huzuru ve güvenliği, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla sizlerin destekleri ve sevgili arkadaşlarımla beraber canla başla görev yaptık.

Bu görev süresince bizden desteklerinizi esirgemediniz. Her daim yanımızda oldunuz. 1979 yılında teşkilata girdim. Yaklaşık 45 yıllık bir süre zarfında, bu teşkilat içerisinde mensubu olmaktan gurur duyduğum vatanıma ve milletime hizmet etme şerefine nail oldum. Teşkilatımdan görevimi layıkıyla yapmanın huzuruyla emekliye ayrılıyorum.

Selami kardeşimiz daha evvelden adına halef ve selef olduğumuz arkadaşımız. Bilgisi, becerisi, birikimi ve kariyeriyle beraber İstanbul’daki görevini layıkıyla yapacağını düşünüyorum. Yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

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