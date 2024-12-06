Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını provoke edenler hakkında tahliye kararı

TRT World Forum 2024 Programı'ndan Gazze üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını bölmeye çalışan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 9 kişi tahliye edildi.

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Geçtiğimiz günlerde TRT World Forum 2024 programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bazı kişiler Gazze ile ilgili açıklamalarını provoke etmeye çalıştı..

Cumhurbaşkanı Erdoğan da provokatöre karşı "Siyonistlerin ağzı olma!" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDILAR

Protestonun ardından programa katılan 9 kişi gözaltına alındı.

Protestocular 3 günlük bir gözaltı sürecinin ardından 2 Aralık'ta, 'Toplantı, Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten mahkemece tutuklanmıştı.

AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ

Tüm bu süreç yaşanırken protestocuların avukatları önceki gün İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurarak tutuklama kararına itiraz etti.

Bugün akşam saatlerinde ise mahkemeye yönelik itirazda yeni bir gelişme yaşandı.

TAHLİYE EDİLDİLER

9 protestocunun tamamı, üst mahkemeye yapılan itirazlar sonucu Marmara Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi.

NE OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum 2024’ün açılışında yaptığı konuşma sırasında Cuma günü protesto edilmişti.

Erdoğan, "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" diyerek konuşmasını bölen kişilere karşı, "Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma. Aynen siyonistlerin dili ağzı gözü olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan’ın nerede durduğunu çok iyi biliyor. Ama siz hala anlayamamışsınız” ifadeleriyle karşılık vermişti.