Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacağını TFF'ye bildirdi
Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'na katılmayacağını federasyona bildirdiğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin bildirimiyle ilgili gerekli değerlendirmenin yapılacağı vurgulandı.
TFF'NİN PAYLAŞIMI
Fenerbahçe Futbol A.Ş, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir.
Türkiye Futbol Federasyonu'na 29 Kasım 2024 tarihinde iletilen yazıda "2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz." denilmiştir.
Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır.