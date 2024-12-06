MLS'te sezonun oyuncusu Lionel Messi oldu

Inter Miami'nin önemli isimlerinden olan yıldız isim Lionel Messi, MLS'te sezonun oyuncusu seçildi.

Abone ol

Futbol kariyerini 2023 yılından bu yana MLS'te sürdüren Lionel Messi, bir önemli başarının daha sahibi oldu.

Eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin formasını giyen yıldız isim, MLS'te sezonun oyuncusu seçildi.

Messi, ödülünü oğulları ve Inter Miami'nin minik futbolcularından aldı.

INTER MIAMI'DEKİ PERFORMANSI

37 yaşındaki oyuncu, bu sezon MLS'te 19 maçta 20 gol ve 8 asist yaptı.

Arjantinli yıldız, Inter Miami formasıyla bu zamana kadar çıktığı maçlarda ise 39 maçta 34 gol, 18 asistlik bir performans ortaya koydu.