BIST 10.081
DOLAR 34,78
EURO 36,75
ALTIN 2.944,52
HABER /  SPOR

MLS'te sezonun oyuncusu Lionel Messi oldu

MLS'te sezonun oyuncusu Lionel Messi oldu

Inter Miami'nin önemli isimlerinden olan yıldız isim Lionel Messi, MLS'te sezonun oyuncusu seçildi.

Abone ol

Futbol kariyerini 2023 yılından bu yana MLS'te sürdüren Lionel Messi, bir önemli başarının daha sahibi oldu.

Eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin formasını giyen yıldız isim, MLS'te sezonun oyuncusu seçildi.

Messi, ödülünü oğulları ve Inter Miami'nin minik futbolcularından aldı.

INTER MIAMI'DEKİ PERFORMANSI

37 yaşındaki oyuncu, bu sezon MLS'te 19 maçta 20 gol ve 8 asist yaptı.

Arjantinli yıldız, Inter Miami formasıyla bu zamana kadar çıktığı maçlarda ise 39 maçta 34 gol, 18 asistlik bir performans ortaya koydu.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını provoke edenler hakkında tahliye kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını provoke edenler hakkında tahliye kararı
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacağını TFF'ye bildirdi
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacağını TFF'ye bildirdi
Rusya'dan Beşar Esad'a kötü haber: Kurtarma planımız yok
Rusya'dan Beşar Esad'a kötü haber: Kurtarma planımız yok
Kemal Kılıçdaroğlu'dan Suriye açıklaması: Komşunuzun evi yanarken...
Kemal Kılıçdaroğlu'dan Suriye açıklaması: Komşunuzun evi yanarken...
İstanbul Emniyeti’nde devir teslim töreni: Yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız’dan ilk mesaj
İstanbul Emniyeti’nde devir teslim töreni: Yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız’dan ilk mesaj
AK Parti’den ABB'nin konser harcamalarına ilişkin yeni hamle!
AK Parti’den ABB'nin konser harcamalarına ilişkin yeni hamle!
Nevşin Mengü'den Suriye konusunda CHP'ye eleştiri: Esad'ın geri dönüşü olmaz
Nevşin Mengü'den Suriye konusunda CHP'ye eleştiri: Esad'ın geri dönüşü olmaz
AGİT'in yeni Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu oldu
AGİT'in yeni Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu oldu
Suriye'nin başkenti Şam'a kamikaze dron saldırısı
Suriye'nin başkenti Şam'a kamikaze dron saldırısı
Şubat 2020'den bu yana ilk kez düştü!
Şubat 2020'den bu yana ilk kez düştü!
Şehit polis memuru Mehmet Tozun, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polis memuru Mehmet Tozun, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
1 Mayıs davasında tüm sanıklara beraat
1 Mayıs davasında tüm sanıklara beraat