Trabzonspor - Kasımpaşa maçında kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle noktalandı.

Maçta Trabzonspor'un gollerini 79. dakikada penaltıdan Siman Banza ve 81. dakikada Anthony Nwakaeme kaydetti.

Kasımpaşa'nın golleri ise 38. dakikada penaltıdan Cafu ve 90+1. dakikada Nuno Da Costa'dan geldi.

Trabzonspor bu beraberlik sonrası ligde puanını puanını 16 yaptı. Kasımpaşa da 16 puana yükselen diğer takım oldu.

Şenol Güneş'in öğrencileri Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.

Trabzonspor - Kasımpaşa maçının önemli anları

90'Karşılaşmanın son düdüğü çaldı.

90'GOL! Kasımpaşa, Da Costa'nın golüyle 2-2'lik eşitliği sağladı. Sol kanattan içeri çevrilen topu Da Costa, tek vuruşla ağlara gönderdi.

82'GOL! Nwakaeme, takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Cham, köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Malheiro, bekletmeden arka direğe ortaladı. Yakın mesafeden Nwakaeme'nin yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

79'GOL! Simon Banza, penaltıdan topu ağlara gönderdi ve takımı adına skoru 1-1'e getirdi.

76'Trabzonspor, VAR incelemesi sonucu penaltı kazandı.

75'Trabzonspor'da Enis Destan, topsuz alanda yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, VAR tavsiyesiyle pozisyonu izlemeye gitti. Trabzonspor, penaltı bekliyor.

72'İNANILMAZ GOL KAÇTI! Visca'nın sol çaprazdan içeri çevirdiği topta Banza, kale ağzından topu kaleci Gianniotis'e nişanladı.

50'Trabzonspor, ikinci yarıya yüksek tempolu press ile başladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Trabzonspor başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

38'GOL! Cafu, penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi.

35'VAR müdahalesi sonucu Zorbay Küçük, penaltı noktasına gitti.

35'Trabzonspor'da kaleci Uğurcan'a atılan pasa Da Costa hareketlendi ve araya girdi. Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle yerde kalan Da Costa penaltı bekliyor. Hakem Zorbay Küçük, pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu söyledi.

34'Dragus, çok uzaklardan çok sert bir şut vurdu. Kaleci Gianniotis, topu kornere çeldi.

32'Trabzonspor gole çok yaklaştı! Sağ kanattan ceza sahasına giren Edin Visca, çaprazdan karşı karşıya kaldı. Visca'nın çok sert vuruşu üst direkten dönerek oyun alanına geri geldi.

29'Sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Fall, topu geriden gelen Aytaç Kara'ya çıkardı. Aytaç'ın şutu üstten auta gitti.

22'Sağ kanattan içeri doldurulan top Simon Banza'nın önünde kaldı. Banza, önünde kalan topa çok sert vurdu, top üstten auta gitti.

19'Rodrigues'in sol kanattan açtığı ortaya Fall iyi yükseldi ve kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

15'Trabzonspor, ön alan baskısıyla Kasımpaşa'yı hataya zorlamaya çalışıyor. Kasımpaşa ise hızlı çıkışlarla rakip kalede gol arıyor.

10'Trabzonspor, kendi sahasında çıkarken topu kaybetti. Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında top sol kanattan içeri çevrildi. Uğurcan Çakır son anda araya girdi ve topun Da Costa'ya gitmesini engelledi.

8'Edin Visca, Eren Elmalı'nın pasıyla ceza sahasına girdi. Visca'nın vuruşu savunmadan sekerek kornere gitti.

5'Karşılaşmanın ilk dakikalarında Trabzonspor'un sağ kanattan etkili olma arayışları var.

1'Karşılaşma Kasımpaşa'nın vuruşuyla başladı.

Trabzonspor - Kasımpaşa ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Batagov, Eren, Mendy, Lundstram, Visca, Draguş, Cham, Banza

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Aytaç, Cafu, Fall, Ben Ouanes, Da Costa