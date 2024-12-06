"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında yeni gelişme: 11 tutuklu

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan çeteyle ilgili oldukları belirlenen 15 kişiden 11'i tutuklandı.

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Çok sayıda bebeği önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Çeteyle bağlantılı oldukları tespit edilen ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" yaptıkları belirtilen 15 kişi gözaltına alınmıştı.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.