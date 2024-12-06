Ayfonkarahisar'daki tarihi yapılar 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi' ile restore edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar Kalesi ve çevresini kapsayan "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" ile ilgili paylaşımda bulundu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afyonkarahisar'daki renkli sokağımızı gördünüz mü? Sokak sağlıklaştırma çalışmamızla 405 konut, 125 ticari üniteyi yeniledik, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Ulu Cami'mizin de çehresini değiştirdik. Ziyaretçisi bol olsun" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında yapılan çalışmalar

Açıklamaya göre, Afyonkarahisar'ın tarihi dokusunu korumayı, kentin turizmine katkı sağlamayı amaçlayan ve 6'ncı etabı tamamlan proje kapsamında Bedesten Kavşağı'ndan başlayıp Ulu Cami önü ve çevresine kadar uzanan bölgede çalışmalar yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, İller Bankası, Afyonkarahisar Belediyesi, İl Özel İdaresi, Konya Rölöve Anıtlar Kurulu, Eskişehir Koruma Kurulu iş birliğiyle yürütülen çalışmayla toplam 2 bin 650 metrelik alan üzerinde yer alan sokaklar, 401 konut ve 125 ticari ünite yöresel mimariyle yeniden ayağa kaldırıldı.

Projeyle geçmişi 1270'li yıllara dayanan "Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri" adıyla UNESCO Dünya Mirası listesine giren Ulu Cami çevresindeki yapılar da yenilendi.