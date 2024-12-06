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Dışişleri Bakanlığı'ndan GKRY'nin silahlanmasına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan GKRY'nin silahlanmasına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin artan silahlanma faaliyetlerinin bölgedeki huzur ve istikrarı tehdit ettiğini belirterek KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın görüşlerini desteklediğini açıkladı. Açıklamada, bu yanlış politikanın silahlanma yarışına yol açabileceği uyarısı yapıldı.

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Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) son dönemde artan silahlanma faaliyetleri hakkında kaygılarını dile getirdi. Bakanlık yaptığı açıklamada, KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın bu konudaki görüşlerini desteklediğini belirtti.

"Yanlış politika bölgemizin huzurunu bozabilir"

Açıklamada, GKRY’nin izlediği bu politikaların bölgedeki istikrarı ve huzuru ciddi şekilde tehdit ettiği vurgulandı. Bakanlık açıklamasında, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) son dönemde silahlanma faaliyetlerine hız verdiğini görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaşıyoruz. GKRY’nin izlediği bu yanlış politikanın, bölgemizin istikrarının ve huzurunun daha da bozulmasına yol açabileceğini ve adada bir silahlanma yarışı başlatacağını hatırlatmak istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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