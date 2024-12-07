Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 ülkeye büyükelçi ataması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla Japonya, Avusturya, Tanzanya, Trinidad ve Tobago ile Kamerun’a büyükelçiler atanırken, bazı bakanlıklarda ve il müdürlüklerinde de görev değişiklikleri yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm ile Orman Genel Müdürlüğü’nde çeşitli atama ve görevden almalar gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 5 ülkeye büyükelçi atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre;

Karara göre; Japonya Büyükelçiliği’ne İkili İlişkiler Genel Müdürü Oğuzhan Ertuğrul, Avusturya Büyükelçiliği’ne Gürsel Dönmez, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Bekir Gezer, Trinidad ve Tobago Büyükelçiliği’ne Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Selcan Şanlı, Kamerun Büyükelçiliği’ne NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcısı Volkan Öskiper atandı.

Bakanlıklardaki atamalar

Ayrıca karar ile birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bilir görevden alındı. Bakanlıkta Artvin İl Müdürü Şentürk Ağırbaş görevden alınırken yerine ise Nevim Öz atandı.

Ardahan İl Müdürlüğü'ne Mahmut Çetinkaya, Çanakkale İl Müdürlüğü'ne Ali Ömüt, Karaman İl Müdürlüğü'ne Seval Yılmaz, Niğde İl Müdürlüğü'ne Hilal Ünal, Rize İl Müdürlüğü'ne ise Selim Köse getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda ise açık bulunan Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Emin Türker ve Suat Dede, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Serkan Çömen, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Rıdvan Türkseven atandı.

Karara göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na Gözde Şahin atandı. Bakanlıkta Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu görevden alındı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ise Hüseyin Keskin, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ise Niyazi Gül atandı.

Karar ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Zekeriya Şentürk görevden alındı. Orman Genel Müdürlüğü'nde ise Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal ve Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak görevden alındı.