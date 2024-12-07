BIST 10.081
DOLAR 34,78
EURO 36,78
ALTIN 2.942,91
HABER /  POLİTİKA

Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 ülkeye büyükelçi ataması!

Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 ülkeye büyükelçi ataması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla Japonya, Avusturya, Tanzanya, Trinidad ve Tobago ile Kamerun’a büyükelçiler atanırken, bazı bakanlıklarda ve il müdürlüklerinde de görev değişiklikleri yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm ile Orman Genel Müdürlüğü’nde çeşitli atama ve görevden almalar gerçekleştirildi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 5 ülkeye büyükelçi atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre;

Karara göre; Japonya Büyükelçiliği’ne İkili İlişkiler Genel Müdürü Oğuzhan Ertuğrul, Avusturya Büyükelçiliği’ne Gürsel Dönmez, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Bekir Gezer, Trinidad ve Tobago Büyükelçiliği’ne Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Selcan Şanlı, Kamerun Büyükelçiliği’ne NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcısı Volkan Öskiper atandı. 

Bakanlıklardaki atamalar

Ayrıca karar ile birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bilir görevden alındı. Bakanlıkta Artvin İl Müdürü Şentürk Ağırbaş görevden alınırken yerine ise Nevim Öz atandı.

Ardahan İl Müdürlüğü'ne Mahmut Çetinkaya, Çanakkale İl Müdürlüğü'ne Ali Ömüt, Karaman İl Müdürlüğü'ne Seval Yılmaz, Niğde İl Müdürlüğü'ne Hilal Ünal, Rize İl Müdürlüğü'ne ise Selim Köse getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda ise açık bulunan Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Emin Türker ve Suat Dede, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Serkan Çömen, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Rıdvan Türkseven atandı.

Karara göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na Gözde Şahin atandı. Bakanlıkta Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu görevden alındı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ise Hüseyin Keskin, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ise Niyazi Gül atandı.

Karar ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Zekeriya Şentürk görevden alındı. Orman Genel Müdürlüğü'nde ise Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal ve Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak görevden alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Muhalifler Suriye'de bir bölgeyi daha ele geçirdi
Muhalifler Suriye'de bir bölgeyi daha ele geçirdi
Dışişleri Bakanlığı'ndan GKRY'nin silahlanmasına sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan GKRY'nin silahlanmasına sert tepki
Flaş iddia! Beşar Esad, Suriye'den kaçtı mı?
Flaş iddia! Beşar Esad, Suriye'den kaçtı mı?
Hakan Fidan, Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi
Hakan Fidan, Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında yeni gelişme: 11 tutuklu
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında yeni gelişme: 11 tutuklu
Filistinliler, İsrail'in yıktığı Gazze'deki Faruk Camisi'nin enkazında cuma namazı kıldı
Filistinliler, İsrail'in yıktığı Gazze'deki Faruk Camisi'nin enkazında cuma namazı kıldı
Ayfonkarahisar'daki tarihi yapılar 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi' ile restore edildi
Ayfonkarahisar'daki tarihi yapılar 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi' ile restore edildi
İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 10. gününde 9 kez ihlal etti
İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 10. gününde 9 kez ihlal etti
Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
Trabzonspor - Kasımpaşa maçında kazanan çıkmadı
Trabzonspor - Kasımpaşa maçında kazanan çıkmadı
ABD'de federal mahkeme, TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasanın lehine karar verdi
ABD'de federal mahkeme, TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasanın lehine karar verdi
İzmir merkezli DEAŞ operasyonu: 31 kişi tutuklandı
İzmir merkezli DEAŞ operasyonu: 31 kişi tutuklandı