3 ülkeden zirvesi: Saldırılar tüm bölgeyi tehdit ediyor!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ve Suriye Dışişleri Bakanı Bessam Sabbah Bağdat'ta düzenlenen zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Suriye Dışişleri Bakanı Sabbah üçlü basın toplantısında, “Saldırılar Suriye değil tüm bölgeyi tehdit ediyor” derken, Irak ve İran temsilcileri de diplomasi ve çözüm vurgusu yaptı. İşte detaylar…

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Dünyanın gözü yeniden Suriye’de iç savaşa çevrildi. Muhalifler birçok bölgeyi kontrol altına alırken, İran, Suriye ve Irak'tan “Suriye” zirvesi adımı geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ve Suriye Dışişleri Bakanı Bessam Sabbah, Suriye'deki gelişmeleri ele almak üzere Bağdat'ta bir araya geldi.

Ortak adım vurgusu

Toplantıda, Suriye'deki güvenlik durumu ve bölgesel istikrarı tehdit eden unsurların yanı sıra ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Bakanlar, sınır güvenliği, terörle mücadele ve insani yardım çalışmaları konularında ortak adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

Toplantının ardından İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Irak Dışişleri Fuat Hüseyin, Suriye'deki olayların hem ülkesi hem de İran'ın güvenliğini etkilediğini belirtti. Suriye'de meydana gelen olaylara karşı iki ülke arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yapan Hüseyin, “Bölge güvenliği sadece askeri yöntemlerle sağlanamaz. Diplomasi, diyalog ve sürdürülebilir bir çözüm gerekmektedir” dedi. Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, konuşmasında Irak'ın bölgedeki denge ve istikrarı sağlamayı amaçlayan tüm bölgesel ve uluslararası girişimleri desteklediğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise, bölgedeki tüm ülkelerin Suriye ve Irak hükümetlerine destek vermesinin önemli olduğuna işaret etti.

Iraklı Bakan Hüseyin, zirvenin ardından düzenlenen üçlü basın toplantısında ise, Irak silahlı kuvvetlerinin ülke sınırlarını koruma konusunda tam hazırlık içinde olduğunu belirterek, “Irak topraklarını korumak ve terör saldırılarına karşı tüm askeri birimlerimiz hazırdır” dedi.

Suriye'deki durumun komşu ülkelere, özellikle de Irak'a olan etkilerinin detaylı bir şekilde ele alındığını belirten Irak Dışişleri Bakanı, “Suriye'nin güvenliği, bölgenin güvenliğine doğrudan bağlıdır” şeklinde konuştu.

Hüseyin, “Irak, terörün hem kurbanı hem de mücadelecisi oldu. Irak'ın tutumu çok açık ve nettir: Suriye'nin ve Irak'ın güvenliği birbiriyle bağlantılıdır" ifadelerini kullandı.

Irak'ın, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere bölgesel birkaç ülkeyle toplantı düzenlemeyi planladığını açıklayan Hüseyin, "Acil bir Arap Birliği bakanlar düzeyinde toplantısı çağrısında bulunacağız. Suriye'deki durumu yatıştırmak için tüm diplomatik yolları kullanacağız” diye konuştu.