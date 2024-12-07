Meteoroloji saat vererek uyardı! 3 kent için "sarı" alarm!

Meteoroloji tarafından verilen son bilgilere göre bugün yurdun batısında, 5 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. 3 kent için "sarı" alarm verilirken sıcaklıkların, yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ilâ 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde hava durumu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Güney Ege kıyıları ve Antalya çevreleri ile Çanakkale’nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların, yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ilâ 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İllerimizde hava nasıl olacak?

Antalya, Aydın ve Muğla için "sarı" alarm verilirken; son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 10, Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL: 14, Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR: 17, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ: 16, Çok bulutlu

BURSA: 17, Parçalı bulutlu açık

ÇANAKKALE: 17, Yağışların, öğle saatlerinde batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE: 14, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR: 8, Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ: 14, Sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA: 16, Sabah saatlerinden itibaren merkez ve güney ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ADANA: 21, Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA: 19, Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor

ISPARTA: 13, Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MERSİN: 21, Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 7, Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA: 10, Öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

YOZGAT: 8, Parçalı ve çok bulutlu

BOLU: 11, Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU: 8, Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK: 15, Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN: 20, Parçalı bulutlu

TOKAT: 8, Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON: 16, Parçalı bulutlu

ERZURUM: 0, Parçalı ve çok bulutlu

KARS: 3, Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA: 7, Parçalı ve çok bulutlu

VAN: 8, Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR: 11, Parçalı bulutlu

GAZİANTEP: 13, Parçalı bulutlu

SİİRT: 12, Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA: 16, Parçalı bulutlu