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Adana'da uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis şehit oldu

Adana'da uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis şehit oldu

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu.

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Sezai Karakoç Bulvarı'nda Murat A'nın kullandığı 31 AED 634 plakalı otomobil, uygulama noktasında görevli polis memuru Mustafa Akgül'e çarptı.

Otomobil daha sonra refüjdeki sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.

Durumun telsiz anonslarıyla bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra takviye polis sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde polis memuru Akgül'ün şehit olduğunu belirledi.

Yaralanan sürücü ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan çalışmaların ardından Akgül'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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