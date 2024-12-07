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HABER /  POLİTİKA

Yeniden Refah Partili Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal partisinden istifa etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yeniden Refah Partili Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal partisinden istifa etti

Samsun'da Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğini duyurdu. Topal açıklamasında "Aldığımız kararı en ince ayrıntısına kadar düşünüp halkın görüşleriyle destekledik." ifadelerini kullandı.

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31 Mart seçimlerinde ciddi bir başarı elde eden Yeniden Refah Partisi'nde istifalar sürüyor.

Geçen aylarda partiden istifa etme kararı alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın ardından Yeniden Refah Partisi için bir istifa haberi daha geldi.

Samsun'da Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Topal, yaptığı yazılı açıklamada, uzun zamandır vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları ile istişare yaptıklarını belirtti.

Topal, şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşehrilerimizin kutsal emanetini taşıyıp, ilçemize daha iyi hizmet etmek için bugün itibarıyla meclis üyesi arkadaşlarım, başkan yardımcım Fikret Baştan ve Ali Ömür ile Yeniden Refah Partisi üyeliğimizden istifa etmiş bulunup, Ladik Belediyesi Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararını aldık. Aldığımız kararı en ince ayrıntısına kadar düşünüp halkın görüşleriyle destekledik. Bu konuda bizlere destek veren, büyük teveccüh gösteren vatandaşlarımıza teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim."

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