Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile fenerahçe bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. Fenerbahçe çıkışı sürdürmek, Beşiktaş ise kötü gidişata son vermek istiyor. Moruinho ve Serdar Topraktepe'nin muhtemel 11'leri belli oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Derbide takımın başında, Atakaş Hatayspor maçında olduğu gibi yi̇ne Serdar Topraktepe yer alacak.

Fenerbahçe ise derbi̇ye formda ve moralli̇ bir şekiilde çıkacak. Sarı-laci̇vertliler derbiyi kazanıp, sarı-kırmızılıların Net Global Si̇vasspor deplasmanında hata yapmasını bekleyecek.

Derbilerde 361. randevu

İlk kez 28 Kasım 1924'te Taksim Stadı'nda oynanan dostluk maçında başlayan ezeli rekabette Beşiktaş ve Fenerbahçe, 361. randevuya çıkacak. 100 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. 360 derbinin 136'sını Fenerbahçe, 127'sini ise Beşiktaş kazandı. 97 mücadelede ise taraflar yenişemedi̇.

İki takımın geçen yıl ligde oynadığı iki karşılaşmayı da Fenerbahçe kazanmıştı. Sarı-lacivertliler, ezeli̇ rakibini̇ deplasmanda 3-1, sahasında ise 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.

Sakatların durumu

Öte yandan Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Gabriel Paulista derbide sakatlığı nedeniyle forma gi̇yemeyecek. Felix Uduokhai'nin durumu ise belirsizliğini koruyor.

Özellikle son haftalarda forma şansı bulmaya başlayan Mert Hakan Yandaş, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle süre alamamıştı. Mert, cuma günü yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalışmalarda yer almadı.

Fenerbahçe'de En-Nesyri̇, Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Fi̇lip Kostic, Levent Mercan ve Cenk Tosun, Mourinho tarafından terci̇h edi̇lmesi̇ halinde Beşi̇ktaş'a karşı ilk kez forma giyecek.

Bu akşam oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak. Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler



Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Rafa Silva, Gedson, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immobile

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Filip Kostic, Fred, Tadic, Amrabat, Oğuz Aydın, Saint-Maximin, Dzeko