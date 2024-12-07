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Alkollü uzman çavuşun çarptığı polis şehit oldu

Alkollü uzman çavuşun çarptığı polis şehit oldu

Adana'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün çarptığı polis memuru Mustafa Akgül şehit oldu. Akgül'ü 70 metre sürükleyen sürücü Murat Altaş'ın uzman çavuş olduğu öğrenildi. Kazada hafif yaralanan Altaş, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde gece yarısı asayiş uygulaması yapılıyordu. Sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulunulan otomobil, hızla polis memuru Mustafa Akgül’e çarptı. Otomobilin altında 70 metre sürüklenen Akgül şehit oldu. Uzman çavuş olduğu öğrenilen sürücünün ise yaklaşık 2.00 promil alkollü olduğu tespit edildi.

34 yaşındaki uzman çavuş Murat Altaş, sinyalizasyon direklerine çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde polis memuru Akgül'ün şehit olduğu belirlendi. Hafif yaralanan ve sürücü Altaş ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Akgül'ün cansız bedeni, savcılık ve polisin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Sürücü Uzman Çavuş Murat Altaş ise gözaltına alındı.

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