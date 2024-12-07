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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

TikTok için ABD mahkemesi son noktayı koydu: Kritik tarih belirlendi!

TikTok için ABD mahkemesi son noktayı koydu: Kritik tarih belirlendi!

ABD mahkemesi, ByteDance'in TikTok'u satmaması durumunda platformun ülkede yasaklanmasına yönelik kararın anayasaya aykırı olmadığına hükmetti. TikTok'un ABD'deki operasyonlarını sürdürmesi için ByteDance'e 19 Ocak 2025'e kadar süre tanındı. Ancak Trump, TikTok'un kaderini değiştirebilir.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen TikTok davasında karar çıktı. Davaya bakan mahkeme heyeti, ByteDance'in Çin merkezli sosyal medya platformunu satmasını, aksi takdirde ABD'de yasaklanmasını öngören kararın anayasaya aykırı olmadığına oy birliğiyle karar verdi.

Geçen aylarda Joe Biden yönetimi, TikTok'un Amerikalı kullanıcıların verilerini gizlice toplayıp Çin'e aktardığını iddia ederek platformun operasyonlarının sonlandırılmasını istemişti. Ancak ana şirket ByteDance, TikTok'un ABD operasyonlarını satarak ülkede faaliyet göstermeye devam edebilecekti.

Mahkemenin kararı, ByteDance'in uygulamayı satması için verilen son tarih olan 19 Ocak 2025'ten hemen önce alındı. Bu tarih, ByteDance yatırımcısı Jeff Yass'ın bağışlarının katkısıyla yeniden seçilen Donald Trump'ın ikinci kez başkan olarak yemin edeceği tarihten bir gün öncesine denk geliyor.

TİKTOK yasağı

Hatırlanacağı üzere Donald Trump, ilk döneminde TikTok'u yasaklamaya çalışmıştı, ancak bu yılki seçim kampanyası sırasında fikrini değiştirerek yasaklamanın sadece bir diğer hedefi olan Meta'nın ekmeğine yağ süreceğini söyledi.

The Verge sitesinin haberine göre, Trump yönetimi yasağı durdurabilir, ancak bunun için seçenekler oldukça sınırlı. ABD Başkanı, satış için belirlenmiş son tarihi 90 gün uzatma yetkisine sahip. Öte yandan Trump, Adalet Bakanlığı'na yasayı uygulamama talimatı verebilir. Ancak fikrini değiştirmesi ya da gelecekteki bir yönetimin yasayı uygulamaya karar vermesi de mümkün.

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