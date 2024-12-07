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Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile bir araya geldi

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Doha’da bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, 22. Doha Forumu için bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü.

Yapıcı ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştiren Fidan ve Erakçi, Suriye'deki durumu detaylı şekilde ele aldı.

Görüşmede, ayrıca öğleden sonraki Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündeme gelecek konuların ön değerlendirmesi yapıldı.

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