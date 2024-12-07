TFF açıkladı! Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 15.haftasında oynanacak olan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi olarak Kadir Sağlam görev yapacak.

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Trendyol Süper Lig’in 15.haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Müsabakada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan görevlendirmeye göre VAR’da Kadir Sağlam görev yapacak. AVAR koltuğunda ise Serkan Çimen oturacak.