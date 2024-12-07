Rusya için kötü haber! Ukrayna lideri Zelenski duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Danimarka'dan ikinci parti F-16 uçaklarını teslim aldıklarını duyurdu.

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Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya F-16 uçaklarının bir bölümünün daha teslim edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Danimarka'dan gönderilen ikinci parti F-16 uçakları şu anda Ukrayna'da bulunuyor. Danimarkalılar tarafından ilk sağlanan uçaklar şimdiden Rus füzelerini vuruyor ve insanlarımızı ve altyapımızı kurtarıyor. Şimdi hava kalkanımız daha da güçlendirilmiştir. Eğer tüm ortaklarımız bu kadar kararlı olsaydı, Rus terörünü durdurmayı çoktan başarmış olurdu."

Zelenskiy, desteklerinden dolayı Danimarka halkına ve hükümetine teşekkür etti.

Ukrayna Acil Durumlar Devlet Servisinden yapılan açıklamada da Rusya'nın, Krivoy Rig kentine füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda bir sivil binanın isabet aldığı aktarılan açıklamada, saldırı sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Muhabir:Aliia Raimbekova