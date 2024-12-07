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Beylikdüzü’ndeki patlamada bina sakinlerinin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

Beylikdüzü’ndeki patlamada bina sakinlerinin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

İstanbul Beylikdüzü'nde 14 katlı binada doğal gaz nedeniyle patlama meydana geldi; patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Patlama öncesi apartman sakinlerinin yer aldığı WhatsApp grubundaki konuşmalara ulaşıldı.

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Ekol TV'den Enes Arol'un haberine göre; Beylikdüzü'nde patlama meydana gelen binanın sakinlerinin bulunduğu WhatsApp grubundan apartman grubunda koku olduğu konuşuldu.

Kimileri konuşmalarda 187'yi aramak gerektiğini söylese de ihbarda bulunulmadı.

Kokuyu alan diğer bina sakinleri WhatsApp konuşmalarında uyuyamadıklarını da söyledi.

"Kimseyi uyutmadı aşırı kokuyor"

"Ya birisi açık unuttu ya da kaçak var"

Beylikdüzü'nde bir binanın bodrum katındaki dairede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş 3 kişi de yaralanmıştı.

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