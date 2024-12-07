Mahsun Kırmızıgül annesini son yolculuğuna uğurladı

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül’ün 99 yaşında hayatını kaybeden annesi Faike Arık, Diyarbakır’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı, törende gözyaşlarına hakim olamazken, üzüntüsünü "En büyük gönül sızım" sözleriyle dile getirdi.

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Sanatçı Mahsun Kırmızıgül’ün 99 yaşında hayata veda eden annesi Faike Arık, Diyarbakır’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Sabah saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camii’ne getirilen cenaze, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hani ilçesi kırsalındaki Veziri Mahallesi’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine CHP milletvekilleri Mustafa Sarıgül ve Sezgin Tanrıkulu, oyuncu Zekeriya Karakaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kırmızıgül, törende gözyaşlarına hakim olamazken, sanat camiasından birçok ünlü isim cenazeye çelenk gönderdi.

Anne acısıyla sarsılan Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirmişti. Annesinin bir fotoğrafını paylaşarak, "Canım annem Faike Arık’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Cenazesi yarın (Cumartesi), Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Kırmızıgül, aylar önce annesinin Alzheimer hastalığı ile mücadele ettiğini açıklamış ve şu sözleri söylemişti:

"En büyük gönül sızım. Sizi doğuran anne, bir gün geliyor çocuklaşıyor. Annem beni tanımıyor. Allah herkese yardımcı olsun. Sağlığında yanında bulunduğumuz anne-babalarımızın zor zamanlarında da yanlarında durmak gerekiyor."

Sanatçının, 1998 yılında "Yıkılmadım" şarkısına çektiği klipte annesi Faike Arık ile kamera karşısına geçtiği anılar da hafızalarda yer etti.

Kırmızıgül ve ailesine başsağlığı dileyen hayranları ve dostları, bu zor günlerinde sanatçının yanında olduklarını ifade etti.