Beylikdüzü'ndeki doğal gaz patlamasında sır perdesi aralandı Apartman sakini her şeyi anlattı

Beylikdüzü'nde doal gaz patlamasının yaşandığı apartmanda 1 gün önce kapıcıyı 3 çocuğu ve karısının terkettiği ortaya çıktı. Bina sakini Gülizar Doğan, intihar iddialarıyla ilgili "Bir tuhaf aile olduğunu hissediyordum ama böyle bir plan yapacağını bilmiyordum. Muhtemelen tartışıyor ailesiyle ve bu planı yapıyor onlara öfkesiyle." dedi.

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Beylikdüzü'nde, bir binanın bodrum katındaki dairede meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Adnan Kahveci Mahallesi Konak Caddesi Topçu Sokak'taki 14 katlı binanın bodrum katındaki dairede, doğal gaz tesisatından kaynaklı bir patlama yaşandı.

Patlama nedeniyle binadan kopan moloz parçaları ve eşyalar etrafa yayıldı. Savrulan parçaların üzerine düştüğü araçlarda hasar oluşurken, apartmandaki bazı pencerelerin de camları kırıldı.

Bina sakinleri apartmanı boşaltırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, sokaktaki elektrik ve doğal gaz akışını kesti.

Binada çalışma başlatan itfaiye ekipleri, bazı kişileri yaralı olarak kurtardı. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binanın bodrum katındaki kapıcı dairesindeki kişiye ulaşılamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. İtfaiyenin yanı sıra AFAD, UMKE ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin eşlik ettiği çalışmalarda arama kurtarma köpeği de görev aldı.

Arama çalışmaları sonucunda kapıcı dairesinde hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, beton blokların altından çıkarılarak morga kaldırıldı.

Ekiplerin yeraltı görüntüleme cihazıyla bina çevresinde yürüttüğü çalışmalarda canlı olup olmadığı kontrol edildi.

Patlamada zarar gören araçlar binanın bahçesinden çekilirken, apartman sakinlerine de evcil hayvanları, kullandıkları ilaçlar ve önemli eşyalarını almaları için izin verildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki güvenlik önlemleri sürerken, çevreye yayılan moloz parçaları ve eşyaları kaldırma çalışması başlatıldı.

İstanbul Valiliğinin açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, olayın saat 07.30 civarında yaşandığı belirtilerek, "Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokak'taki bir binanın bodrum katında doğal gaza bağlı olduğu tespit edilen bir patlama meydana gelmiştir. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştır. Yaralı şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullandı.

"Deprem gibiydi, patlamanın etkisiyle bir oturup kalktık"

Bina sakinlerinden Mustafa Baş, sabah saatlerinde patlama sesiyle uyandıklarını belirterek, "Deprem gibiydi, herhalde o patlamanın etkisiyle bir oturup kalktık. 9. katta oturuyoruz, binanın hali hiç hoş değil, eşyalar dağılmış vaziyette, sanki giriş katı yok gibi ama kolon ve perdelerde de bir şey gözükmüyor." diye konuştu.

Bloklarda toplamda 84 daire olduğunu anlatan Baş, "Bomba patlamış veya 99'daki depremde o yıkılma anındaki sesler gibiydi." dedi.

Köpeğiyle binayı tahliye eden Kadir Kalemci ise büyük bir patlama sesi duyduklarını anlatarak, "Biz merdivenlerden indik, asansörler patlamıştı çünkü onlar da kullanılmıyordu. Her yer darmadumandı, bir de çok duman vardı. İki kişiydik, bir de köpek vardı. Kapılar da çok kötüydü, açamadım ilk etapta. Su saatlerinin olduğu yerler patlamıştı." şeklinde konuştu.

Patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan binadaki doğal gaz patlaması çevredeki apartmanların güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, patlama sonrası binadan kopan moloz parçalarının çevreye saçılması ve araçlara çarpması yer aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül de patlamanın yaşandığı yere gelerek incelemelerde bulundu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da patlamayla ilgili "genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması" ve "taksirle öldürme" suçları kapsamında soruşturma başlattı.

Gece binadan gaz kokusu geldiği iddiası

Bina sakini Gülizar Doğan, apartmandakilerin sosyal medya iletişim grubunda gece gaz kokusu üzerine bazı paylaşımlar yapıldığını iddia etti.

Saat 02.00'den 04.00'e kadar grupta paylaşımlar olduğunu aktaran Doğan, "Hiç kimse hiçbir yeri aramamış. Gayet yazmışlar, ekran resmi aldık. Bir kadın bunu başlatıyor 01.59'da, diyor ki; 'Gaz kokusu geliyor.' Öbür taraftan kadınlar konuşuyor, 'Evet, gaz kokusu geliyor' diyor ama hiç kimse kılını kıpırdatmıyor. Hala 04.00'e kadar konuşmalar yaşanıyor. Böyle devam edip bekleniyor ve 07.30'da felaket yaşanıyor." diye konuştu.

"1 gün önce çöpler dahi toplanmamıştı"

Olayın intihar olma ihtimalinin sorulması üzerine Doğan, "Öyle deniyor, olabilir. Ailesi terk etmiş bir gün önce galiba, 3 çocuğu ve karısı vardı. Bunlar evden gidiyorlar, adam da ölü bulunuyor işte. Bunlar planlı olabilir. Kapıcımızdı, 1 gün önce zaten çöpler dahi toplanmamıştı. Ailesel bir tartışma yaşamışlar bunlar ve o şekilde terk ediyorlar." şeklinde konuştu.

"Gündüzden içen insandı"

Doğan, vefat eden kişiye yönelik bir şüphesinin olup olmadığının sorulması üzerine, "Gündüzden içen insandı zaten, gündüz görev başında bile sokakta içkili halde sersem sersem yürüdüğünü görürdüm. 3-4 aydır zaten bizim binadalar. Bir tuhaf aile olduğunu hissediyordum ama böyle bir plan yapacağını bilmiyordum. Muhtemelen tartışıyor ailesiyle ve bu planı yapıyor onlara öfkesiyle." iddiasında bulundu.