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Mersin'de tartıştığı eşini evin önünde başından vurarak öldürdü

Mersin'de tartıştığı eşini evin önünde başından vurarak öldürdü

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, sokakta tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

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Arpaçsakarlar Mahallesi 110194 Sokak'ta yeni aldığı evi temizlemeye giden Leyla Ç. (50) ile eşi Zafer Ç. (46) arasında evlerinin bulunduğu binanın önünde tartışma çıktı.

Bu sırada, Zafer Ç. yanında bulundurduğu tabancayla eşini başından vurdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Leyla Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Zafer Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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