Mourinho için flaş itiraf: Manchester United'la ilgili mesaj gönderdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinde Manchester United'da Teknik Direktör Ruben Amorim, Jose Mourinho hakkında dikkat çeken açıklamalara imza attı.

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Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili bir itirafta bulundu.

Jose Mourinho'nun en büyük ilham kaynağı olan teknik direktör olduğunu söyleyen Amorim, Manchester United'ın başına geçtiğinde Portekizli teknik adamın kendisine mesaj attığını ifade etti.

MOURİNHO BANA MESAJ GÖNDERDİ

Amorim, "Jose Mourinho bana Manchester United'ın harika insanlarla dolu büyük bir kulüp olduğunu söylediği bir mesaj gönderdi. O haklı, hala bu kulüp böyle" şeklinde konuşmuştu.

"ŞU AN İÇİN DOĞRU KİŞİ BENİM"

39 yaşındaki teknik adam ayrıca, o dönem, "Jose Mourinho'nun sadece benim değil bütün Portekizli teknik direktörler üzerinde etkisi vardır. Ama ben farklıyım. O Avrupa şampiyonuydu ama ben değilim. Farklı bir dönemde farklı biriyim. Şu an için doğru kişi benim. Yeni bir takım kuruyoruz. Oyuncularıma burada farklı bir şeyler öğretmeyi umuyorum" demişti.

Portekizli teknik adam, Manchester United'da Mourinho döneminde staj yapmıştı.