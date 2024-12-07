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Akdeniz'de deprem oldu

Akdeniz'de deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.15'de yaşanan depremin derinliği ise 6.97 kilometre olarak ölçüldü.

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Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sarsıntının yerin 6.97 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Bir diğer açıklama da Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 5.0 km olarak açıkladı.

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