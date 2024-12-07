Konut fiyatlarında 2025 rotası belli oldu: Yüzde 50 zam!

Konut yatırımı yapacaklar için kritik uyarı geldi. Konut fiyatları için alarm zili çalmaya başlıyor. Satışların hızlanması, konut kredi faizlerinin cazip hale gelmesi ile artan konut satışları, beklentileri karşılamazken vatandaşlar yeni dönem için konut fiyatlarının gidişatını merak ediyor. 2024 yılı gayrimenkul sektörü için zor bir olurken gözler 2025'e çevrildi. Gayrimenkul uzmanı Rıdvan Akgün, gelecek dönem konut fiyatları için yatırımcıları uyardı.

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İleriye yönelik fiyat artışı olacak korkusu insanları konuta yönlendirmeye devam ediyor. Konutta alarm zilleri çalmaya başladı. 2024 yılı gayrimenkul sektörü için inişli ve çıkışlı geçerken milyonlarca yatırımcı 2025 yılı konut fiyatlarını merak ediyor. 2025'in ikinci yarısından itibaren konut fiyatlarına yüzde 50 civarında zam gelebilir. İşte gayrimenkul uzmanı Rıdvan Akgün'ün dikkat çeken uyarıları.

Konut alma hayalini 2025'e erteleyenler için kritik uyarı geldi. Yeni yılda konut fiyatlarında yükseliş sinyali verildi. 2024 yılı gayrimenkul sektörü geride kalırken 2025 için değerlendirmeler gelmeye başladı.

Gayrimenkul uzmanı Rıdvan Akgün, 2025'in ikinci yarısından itibaren konut fiyatlarının yüzde 50 civarında artabileceğini ifade etti. Haberglobal'de yer alan habere göre, Akgün, gelecek yılın ikinci altı ayında fiyat artışlarının hızla geleceğini vurguladı. Açıklamaları şöyle;

"Son zamanlarda 2 ila 5 milyon TL arasındaki konutlarda hızlı bir artış görebildik. 8 milyon TL civarında az da olsa artış söz konusu. 10 milyon TL üzerinde olan dairelerin satışları tüm satışın yüzde 10'u kadar.

Şimdi yıl sonuna kadar olan süreçte satışların artacağını düşünüyoruz.

Satışların hızlanması, konut kredi faizlerinin cazip hale gelmesi ilk 6 ay içinde fiyatlarda yüzde 35 sevilerinde artış getirecek. Artan talep ikinci 6 aylık dilimde fiyat artışını yüzde 50 düzeyine taşıyacak.

Yeni konut almaya gücü yetmeyen vatandaşlar, 2025 yılında eski konutlara hücum edecek. 2. el konutlardaki fiyat artış oranı yeni konutları yakalayacak."