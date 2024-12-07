Bakan Murat Kurum'dan deprem konutları açıklaması!

Katıldığı tapu teslim töreninde konuşan Bakan Kurum, muhalefetin deprem konut vaatlerine ilişkin,"Hala devlete akıl, millete söz veriyorlar ama sözlerini bile hatırlamakta biçareler." diyerek verilen sözlerin tutulmamasına tepki gösterdi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'ne katıldı.

Burada önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Muhalefetin seçim öncesi 'depremzedelere bedava konut' vaadini anımsatan Bakan Kurum, açıklamasının devamında, seçim sonrası verdiği sözleri hatırlamayanları asla muhatap almayacaklarını vurguladı.

"UMUT TACİRLİĞİ YAPANLARI ASLA MUHATAP ALMAYACAĞIZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni evlerin, eserlerin ve hizmetlerin Gaziantep için, millet için hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek şöyle konuştu:

İnşa ettiğimiz onca esere çamur atanları, milletimize hayal satanları ne biz ne tarih ne de aziz milletimiz affetmeyecektir. Ben az diyeyim, siz çoğunu anlayın.

Gaziantep'in sözü değil mi? Seçimden önce 'depremzedelere bedava konut vereceğiz' deyip umut tacirliği yapanları seçimden sonra da verdiği sözleri hatırlamayanları ne bugün ne yarın asla muhatap almayacağız. İşte buradan Gaziantep'ten, Gaziantepli hemşerilerimizle onlara sesleniyoruz, çok çalışmak bize, boş konuşmak size. Milletiyle el ele verip gece gündüz çalışıp yuva kurmak bize, çamur atmak size. Gayretle, o milletiyle beraber koşmak bize, hayretle o özentiyle seyretmek size.

"SÖZLERİNİ BİLE MAALESEF HATIRLAMAKTAN BİÇARELER"

Halen devlete akıl, millete söz veriyorlar ama sözlerini bile maalesef hatırlamaktan biçareler. Ya senin sözün enkazdan çıkan bir yavruya merhem olmuyorsa neye yarar? Senin gücün millete hizmet etmiyorsa, milletin sorunlarını, problemlerini çözmüyorsa neye yarar? Senin elin yetimin başını okşamıyorsa neye yarar? Senin dizin bir garibin önünde kırılmıyorsa, o garibin sorununu problemini çözmüyorsa neye yarar?

Hamdolsun bu devletin gücü milletinin hizmetindedir, bu devletin eli yetimin omzundadır, bu bizim sözümüzdür, devletin sözüdür, Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür.

"14 MİLYON VATANDAŞIMIZLA YAŞADIĞIMIZ YIKIM VE ACI, HEPSİNDEN FARKLIYDI"

Sözlerine devam eden Kurum, 6 Şubat 2023'teki depremin ilk dakikalarından itibaren Nurdağı'nda, İslahiye'de mücadele ettiğini anlatarak, kentin tüm ilçelerinde bir seferberlik şuuruyla çalıştıklarını bildirdi.

Depremden sonra Gaziantep'teki yıkımı gördüğünde şunları düşündüğünü aktaran Kurum, şöyle konuştu:

Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de olmuştuk. Doğanyol'un Pütürge'nin köylerine koşmuş yine o Elazığ'ın Abdullahpaşa Mahallesi'nin daracık sokaklarında çalışmıştık. Benzer bir gayreti yine Kastamonu'da, Bartın'da, Giresun'da, Artvin'deki sellerde göstermiştik. Ardından tarihimizin en büyük yangınlarını yine yaşadığımız Antalya'da Manavgat orman yangınlarında oraya koşmuştuk ama 11 ilimizde 14 milyon vatandaşımızla yaşadığımız yıkım ve acı, bunların hepsinden farklıydı. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin, bize inşallah böyle bir acıyı bir daha göstermesin.

"GÖZYAŞLARIMIZI HEP BERABER İÇİMİZE AKITTIK VE TÜM EKİPLERİMİZİ SEFERBER ETTİK"

Kurum, inançlı insanlar olduklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bizde hüzün varsa hiçbir zaman yeis yoktur. Bizde keder varsa ümitsizlik yoktur. Hamdolsun bu acı manzara karşısında da tek bir an bile ümitsizliğe kapılmadık. Gözyaşlarımızı hep birlikte içimize akıttık ve tüm ekiplerimizi seferber ettik. Hemen kollarımızı sıvayarak yollarımızı açtık, hızlıca altyapımıza giriştik, enkazları kaldırıp orada hızlı bir şekilde vatandaşımıza verdiğimiz sözleri tutmak için gece gündüz çalıştık. Yuvalarını inşa ettik, depremin ilk saatlerinden bu yana aynı azimle aynı gayretle 11 ilimizde 1900 şantiyede 160 bin emekçi işçi kardeşimizle çalışıyoruz. Teslim ettiğimiz yuva sayısını eylülde 100 bine, ekimde 130 bine, kasımda 155 bine ulaştırdık. İnşallah daha da hızlı çalışacağız. 2024 yılında 200 bin konutu bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 200 bin depremzede ailemiz inşallah yeni yılı yeni sıcak yuvalarında karşılayacak.

"11 İLİMİZDE YUVASINA GİRMEYEN TEK BİR DEPREMZEDE KARDEŞİMİZ KALMAYACAK"

Gaziantep'te ise 21 bin yeni yuva ve iş yerini bitirdiklerini ve oralarda hayatın başladığını aktaran Kurum, "Yıl sonuna kadar bu sayıyı 24 binin üzerine çıkarmanın mücadelesini veriyoruz. Allah'ın izni Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği al bayraklarıyla bu meydanı dolduran aziz milletimizin dualarıyla 2025 yılı sonunda Gaziantep'te, 11 ilimizde yuvasına girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak. Amacımız, gayemiz, hedefimiz, duamız deprem bölgesinde inşallah tüm kardeşlerimizin huzurlu bir şekilde yaşayacağı, herkesin evine gireceği, herkesin sağlam, güvenli evinde yaşayacağı anlayışla çalışıyoruz." ifadelerinde bulundu.

"DEVLET, MİLLET EL ELE HUZURU BERABER İNŞA EDECEĞİZ"

"Onlar ne derse desin, onlar hangi hesap içerisinde olursa olsunlar biz milletimize daha sıkı sarılacağız, milletimizin gayesine ulaşmasını ne bize çamur atanlar ne de kapı kapı dolaşıp Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet edenler engelleyemeyecektir." diyen Kurum, son olarak şu sözleri sarf etti:

Kuracağımız yeni şehirlerde hangi kökenden, hangi mezhepten hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm afetzede kardeşlerimiz kendi mahallesinde, kendi komşularıyla, kendi caddesinde huzur içerisinde yaşayacak. Ve inşallah Türkiye Yüzyılı'na yaraşır muhteşem Türk şehirlerini işte burada Gaziantep'te, Güneyşehir'de, Kuzeyşehir'de olduğu gibi tüm deprem bölgesinde kuracağız. Size söz, tüm ekibimizle biz 6 Şubat sabahı buradaydık bugün yine buradayız yarın da burada olacağız, mücadelemize son konut teslim edilinceye kadar aşkla, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz. Biz sizlere bir söz verdik Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıldır da bu sözleri tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. Devlet, millet el ele huzuru inşallah beraber inşa edeceğiz. Kardeşliği beraber büyüteceğiz, mutluluğu her yuvada inşallah yeniden yükselteceğiz.