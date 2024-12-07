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Göztepe, Adana Demirspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti

Göztepe, Adana Demirspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti

Göztepe, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe ile Mustafa Dalcı'nın çalıştırdığı Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Göztepe oldu.

3 GOLLE GELEN GALİBİYET

Karşılaşmada Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Juan, 42. dakikada Romulo ve 59. dakikada David Tijanic attı.

Adana Demirspor'un tek golü 88. dakikada Abat Aimbetov'dan geldi.

GÖZTEPE'DE SAKATLIK

Göztepe'de David Datro Fofana, karşılaşmanın 63. dakikasında oyuna dahil oldu. Fofana, yaşadığı sakatlığın ardından 71. dakikada sedyeyle oyundan çıktı.

GÖZTEPE, 10 KİŞİ TAMAMLADI

Göztepe, Ogün Bayrak'ın 76. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Ogün Bayrak, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

EVİNDE SERİYE BAĞLADI

İç sahada üst üste 6. galibiyetini alan Göztepe, ligde 24 puana ulaştı.

Adana Demirspor'un 2 puanı bulunuyor. (Adana Demirspor, TFF'den 3 puan silme cezası aldı. O ceza henüz TFF'nin sitesine yansımadı.)

Göztepe, ligin bir sonraki haftasında Hatayspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

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