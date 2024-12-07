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ABD'den Suriye açıklaması: Rejim çöktü!

ABD'den Suriye açıklaması: Rejim çöktü!

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, rejimin çöküşünün Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed'in Rusya ve İran'a bel bağlaması nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Suriye'deki gelişmeler ve ABD'nin süreci nasıl okuduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'REJİM HATLARININ ÇÖKÜŞÜ, ESED'İN RUSYA VE İRAN'A BEL BAĞLAMASIDIR'

Suriye'deki son gelişmelerle ilgili net ve yargı içeren yorumlar yapmaktan kaçınan Jean-Pierre, ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bölgedeki ülkelerle temas halinde olduklarını söyledi.

Jean-Pierre, "Suriye'deki durumu yakından takip ediyoruz ve bölgedeki ülkelerle sürekli temas halindeyiz. Esed rejiminin, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararında belirtilen siyasi sürece dahil olmayı reddetmesi ve Rusya ile İran'a bel bağlaması, şu anda Suriye'de yaşanan gelişmelerin koşullarını yaratmıştır, kuzeydoğuda rejim hatlarının çöküşü de buna dahildir." diye konuştu.

Jean-Pierre, bölgede gerilimin azaltılması, sivillerin ve azınlıkların korunması çağrısı yaptıklarını aktararak, "Ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç başlatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu süreç, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararıyla uyumlu şekilde iç savaşı siyasi bir çözümle sona erdirebilir." dedi.

Bölgedeki Amerikan askerlerini korumanın ve DEAŞ unsurlarının yeniden canlanmamasının kendileri için öncelik olduğunu ifade eden Jean-Pierre, bu kapsamda Suriye'deki durumu yakından takip etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

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