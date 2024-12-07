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Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Kırşehir'i ziyaret etti

Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Kırşehir'i ziyaret etti

Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Akishino ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırşehir'de Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ve Japon Bahçesi'ni ziyaret etti.

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Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü kapsamında Türkiye'de bulunan Prens ve Prenses Akishino, Kırşehir'deki programları kapsamında ilk olarak Kaman ilçesinde Japon Hükümeti'nce desteklenen Kaman Kalehöyük kazı alanında incelemelerde bulundu.

Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın eşliğinde Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsüne geçen Prens ve Prenses Akishino, Japonya'nın sınırları dışındaki en büyük botanik bahçelerinden olan Japon Bahçesi'ni gezdi.

Veliaht çifte ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da eşlik etti

Daha sonra 2009 yılında Japon ve Türk hükümetlerinin iş birliği ile yaptırılan, kentin 5 bin yıllık tarihine ışık tutan eserlerin sergilendiği Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'ne geçen heyet müzeyi gezdi, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitü Başkanı arkeolog Sachihiro Omura'dan bilgi aldı.

İncelemelerin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektiren Veliaht çift, alandan ayrıldı.

Ziyaretlerde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ile diğer protokol üyeleri de hazır bulundu.

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