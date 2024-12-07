BIST 10.081
DOLAR 34,78
EURO 36,78
ALTIN 2.942,91
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı (CANLI YAYIN)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Abone ol

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak dev maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ 0-0 FENERBAHÇE (CANLI SKOR)

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Salih Uçan, Rashica, Rafa Silva, Immobile.

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Filip Kostic, Fred, Tadic, Amrabat, Oğuz Aydın, Saint-Maximin, Dzeko

STAT: Tüpraş Stadı
HAKEM: Mehmet Türkmen
SAAT: 19:00
YAYIN: BeIN Sports 1

ÖNCEKİ HABERLER
İran bile Esad'ı gözden çıkardı! Muhaliflere artık "terörist" demiyorlar
İran bile Esad'ı gözden çıkardı! Muhaliflere artık "terörist" demiyorlar
Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura ve barış ortamına kavuşması
Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura ve barış ortamına kavuşması
Bakan Murat Kurum'dan deprem konutları açıklaması!
Bakan Murat Kurum'dan deprem konutları açıklaması!
Mourinho için flaş itiraf: Manchester United'la ilgili mesaj gönderdi
Mourinho için flaş itiraf: Manchester United'la ilgili mesaj gönderdi
Akdeniz'de deprem oldu
Akdeniz'de deprem oldu
Konut fiyatlarında 2025 rotası belli oldu: Yüzde 50 zam!
Konut fiyatlarında 2025 rotası belli oldu: Yüzde 50 zam!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kürsüde para kulesi yapan Özgür Özel'e yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kürsüde para kulesi yapan Özgür Özel'e yanıt
Bakan Uraloğlu duyurdu! Yeni havalimanı geliyor!
Bakan Uraloğlu duyurdu! Yeni havalimanı geliyor!
Sucukta yeni tehlike... ‘Sağlık sorunları oluşturabilir’
Sucukta yeni tehlike... ‘Sağlık sorunları oluşturabilir’
İzmir'de dini nikahlı eşinin cesediyle polis merkezine gitti
İzmir'de dini nikahlı eşinin cesediyle polis merkezine gitti
Öcalan'ın yanında eğitim almıştı MİT, Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi
Öcalan'ın yanında eğitim almıştı MİT, Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi
Mersin'de tartıştığı eşini evin önünde başından vurarak öldürdü
Mersin'de tartıştığı eşini evin önünde başından vurarak öldürdü