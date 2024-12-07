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Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı (CANLI YAYIN)
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe'yi konuk ediyor.Abone ol
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak dev maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ 0-0 FENERBAHÇE (CANLI SKOR)
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Salih Uçan, Rashica, Rafa Silva, Immobile.
FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Filip Kostic, Fred, Tadic, Amrabat, Oğuz Aydın, Saint-Maximin, Dzeko
STAT: Tüpraş Stadı
HAKEM: Mehmet Türkmen
SAAT: 19:00
YAYIN: BeIN Sports 1