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Dışişleri Bakanı Fidan, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla görüştü

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Suriye'de, siyasi sürecin yeniden başlatılmasının önemine değinilerek, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine destek beyan edildi.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Astana Formatında, Doha'da bir araya geldi.

Kaynaklar, toplantıda sahadaki durumun ele alındığını ve toplantının yapıcı bir görüşme olduğunu belirtti.

Görüşmede, siyasi sürecin yeniden başlatılmasının önemine değinildiğini aktaran kaynaklar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca hareket edilmesi gerektiği vurgulayarak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine destek beyan edildiğini kaydetti.

Suriye'deki gelişmeler
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.

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