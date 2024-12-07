Fatma Şahin'den Erdoğan paylaşımı: Babalar sözünü tutar!

Gaziantep'te 5 bin 113 konutun teslim edildiği törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, emeği geçen herkese teşekkür etti. Sosyal medyadan yaptığı Erdoğan paylaşımı ise oldukça dikkat çekti.

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Gaziantep’te 5 bin 113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni gerçekleştirildi.

ERDOĞAN ANAHTARLARI VERDİ

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hak sahiplerine anahtarlarını kendi elleriyle verdi.

Güneyşehir'de düzenlenen törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, özellikle Bakan Murat Kurum'la hedefledikleri konut seferberliğinde başarıya ulaştıklarını söyledi.

Şahin, "Çocuklarımız için anaokulu yaptık, şuraya emekliler lokali yapıyoruz. Burada özellikle Murat Bakanıma çok teşekkür ediyorum. Murat Bakanımla bilikte muradımıza erdik, bu iş takım işi" dedi.

BABALAR SÖZÜNÜ TUTAR

Sosyal medyadan da bir paylaşım yapan Şahin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pankartını alıntılayarak son günlerin moda söylemini yineledi: 'Babalar sözünü tutar'

İşte Fatma Şahin'in o paylaşımı:

Bugün 5113 konutun daha teslim edildiği, 1 yıl içinde evine kavuşmayan tek depremzedenin dahi kalmayacağı Gaziantep’te herkesin fikri aynı! BABALAR SÖZÜNÜ TUTAR! Teşekkürler Sn. Cumhurbaşkanım. Allah sizi bu milletin başından eksik etmesin.