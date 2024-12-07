Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Bu acılı gecende...

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi derbide 1-0 mağlup eden Beşiktaş, karşılaşmanın ardından rakibine göndermede bulundu.

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Süper Lig'in 15. hafta müsabakasında Beşiktaş, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

İkinci yarıda Alex-Oxlade Chamberlain'in attığı tek golle maçtan galip ayrılan Beşiktaş, maç sonrası ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Siyah-beyazlı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Senin için Fenerbahçe" notu düşülen bir video paylaşıldı.

İşte Beşiktaş'ın viral olan paylaşımı:

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Bu paylaşım kısa süre içinde Beşiktaşlı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.