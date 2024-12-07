BIST 10.081
DOLAR 34,78
EURO 36,78
ALTIN 2.942,91
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Bu acılı gecende...

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Bu acılı gecende...

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi derbide 1-0 mağlup eden Beşiktaş, karşılaşmanın ardından rakibine göndermede bulundu.

Abone ol

Süper Lig'in 15. hafta müsabakasında Beşiktaş, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

İkinci yarıda Alex-Oxlade Chamberlain'in attığı tek golle maçtan galip ayrılan Beşiktaş, maç sonrası ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Siyah-beyazlı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Senin için Fenerbahçe" notu düşülen bir video paylaşıldı.

İşte Beşiktaş'ın viral olan paylaşımı:

PAYLAŞIMA YOĞUN İLGİ

Bu paylaşım kısa süre içinde Beşiktaşlı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Jose Mourinho'dan şampiyonluk sözleri: Yarışın içindeyiz
Jose Mourinho'dan şampiyonluk sözleri: Yarışın içindeyiz
Emine Erdoğan: İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği postmodern bir Holokost'tur
Emine Erdoğan: İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği postmodern bir Holokost'tur
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Salı günü çalışmaları başlatacağız
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Salı günü çalışmaları başlatacağız
Göztepe, Adana Demirspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti
Göztepe, Adana Demirspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti
Fatma Şahin'den Erdoğan paylaşımı: Babalar sözünü tutar!
Fatma Şahin'den Erdoğan paylaşımı: Babalar sözünü tutar!
ABD'den Suriye açıklaması: Rejim çöktü!
ABD'den Suriye açıklaması: Rejim çöktü!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan gururlandıran paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı'ndan gururlandıran paylaşım
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla görüştü
Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Kırşehir'i ziyaret etti
Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Kırşehir'i ziyaret etti
Trump: Esad'ı devirmek için büyük bir hamle hazırlıyorlar
Trump: Esad'ı devirmek için büyük bir hamle hazırlıyorlar
Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti
Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti
İran bile Esad'ı gözden çıkardı! Muhaliflere artık "terörist" demiyorlar
İran bile Esad'ı gözden çıkardı! Muhaliflere artık "terörist" demiyorlar