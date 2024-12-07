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Fenerbahçe yenildi! Icardi'den paylaşım geldi

Fenerbahçe yenildi! Icardi'den paylaşım geldi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 1-0 yenildiği derbinin ardından sosyal medya hesabından ilgi çeken bir paylaşım yaptı.

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Süper Lig'in 15. haftasında oynanan dev derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol 73. dakikada Oxlade-Chamberlain'den geldi.

FENERBAHÇE'NİN YENİLGİSİ SONRASI ICARDİ'DEN PAYLAŞIM

Bu müsabakanın hemen ardından ise Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'den paylaşım geldi.

Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kaybı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Icardi, mavi kalp eşliğinde 'Buen Dia' yani 'İyi Günler' notunu düşerek bir fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündeme taşındı.

Icardi'nin paylaşımı şöyle:

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