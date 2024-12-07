Serdar Topraktepe: 'Rafa beni kenara atabilirsin' dedi

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, 1-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig’in 15’inci haftasında Beşiktaş derbi maçta sahasında Fenerbahçe’yi Chamberlain’in 73’üncü dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, kazanılan Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

"RAFA'YI KENARDA OYNATTIM"

Topraktepe, sözlerine şöyle başladı:

Uzun zamandır taraftarımızı mutlu edemiyoruz. Fenerbahçe maçı bu açıdan büyük şanstı. Fenerbahçe'yi yenerek onları birazcık mutlu etmek istedik. Oyuna gelirsek, iki takım da çok agresif oynadı. Geçişlerde onlar da biz de pozisyon bulduk. Daha çok pozisyon bulan biziz. İkinci yarı hamleler yapacaktık. Oyuncularımla da konuştuğumda, Tayyip sakatlıktan çıktı, Alex'e maçtan önce oynatacağımı söylemiştim, takım içine girmesini istemiştim. Gitti, iyi şeyler yaptı. Önce Rafa'yı kenarda oynattım. Orta sahayı yoğunlaştırıp, Fenerbahçe'nin kenarlardan geleceğini biliyordum. Hiçbir şekilde tereddüt etmedim. Rafa beni kenara atabilirsin, orta sahayı güçlendirebilirsin dedi. Rafa, nerede oynatırsak problem etmiyor, oynuyor. Bugün de iyi mücadele etti.

"İSTEDİĞİMİZİ BUGÜN ALDIK"

İstediklerini aldıklarını söyleyen Serdar Topraktepe, şu sözleri sarf etti:

Maçtan önce iyi mücadeleye ihtiyacımız var demiştim. İyi mücadele ettik. Sakatlıklar oldu, Emirhan da ağırlarıyla bitirdi. Ndour, Musrati'yi geriye çekerek karşılama yaptık. Maç sonlarında 1-0 ise bunlar olur. Oyuncular da koruma amaçlı çekilir. Önemli olan mücadeleye ihtiyaç vardı. Futbolcularımız çok kaliteli. İstediğimizi bugün aldık.

"CAMİAMIZIN MORALE İHTİYACI VARDI"

Camianın morale ihtiyacı olduğunu ifade eden Topraktepe, şunları dedi:

Camiamızın morale ihtiyacı vardı. Futbolcularımız da düşüyor. Çoğu futbolcu bunun bilincindeydi. Onlar da bu işin bilincindeydi. Hem Fenerbahçe'nin kuvvetli yönlerini analiz edip hem de kazanmak istedik. Bunu da başardık. Beşiktaş'ın tüm futbolcuları oynamak zorunda, herkes oyun içine girmek zorunda. Bunu yapmaya çalışıyoruz.

"TÜM FUTBOLCULARA İHTİYACIMIZ VAR"

Serdar Topraktepe, tüm oyunculara ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Tüm futbolculara ihtiyacımız var. Chamberlain'in kalitesini söylememe gerek yok. Bu oyunculara Beşiktaş'ın ihtiyacı var, onların ihtiyacı var. Mücadeleyi, arkadaşlığı bütünleştirmemiz lazım. Bunu yapmaya çalışıyoruz şu anda.