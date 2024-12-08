Soğuk hava deposunun inşaatında yangın: 9 işçi öldü

Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletinde bir soğuk hava deposunun inşaatında çıkan yangında 9 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.Abone ol
Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Rongçıng şehrinde dün öğle saatlerinde Lanrun adlı bir yerel şirkete ait deponun inşaatında izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı.
Yangında 9 işçi hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor.