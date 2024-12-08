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Soğuk hava deposunun inşaatında yangın: 9 işçi öldü

Soğuk hava deposunun inşaatında yangın: 9 işçi öldü

Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletinde bir soğuk hava deposunun inşaatında çıkan yangında 9 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Rongçıng şehrinde dün öğle saatlerinde Lanrun adlı bir yerel şirkete ait deponun inşaatında izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı.

Yangında 9 işçi hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor.

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