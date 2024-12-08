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Suriye'de halk Hafız Esed'in heykelleri yıkılırken Beşşar Esed'in resimlerini parçaladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Suriye'de halk Hafız Esed'in heykelleri yıkılırken Beşşar Esed'in resimlerini parçaladı

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesiyle ülkenin çeşitli kentlerinde Beşşar Esed'in babası Hafız Esed'in heykelleri yıkılıyor.

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Suriye'de ülkenin en büyük kentlerinin rejimin kontrolünden çıkmasıyla sokağa dökülen kitleler, birçok yerde Hafız Esad heykellerini yıkarak oğlu Beşşar'ın resimlerini parçaladı.

Başkent Şam'dan Esed ailesinin memleketi Lazkiye'ye, Halep ve Hama'dan diğer pek çok kentte rejimin sembolü olan tüm simgeler indiriliyor.

Halk başkentte, nerede olduğu hala bilinmeyen Beşşar Esed'in sarayını da basarken, ülkenin pek çok bölgesinde kutlamalar sürüyor.

Beşşar Esed ülkeden ayrıldı iddiası

Bu arada uluslararası basında Beşşar Esed'in ülkeden ayrıldığına ilişkin çeşitli iddialara yer verilirken, Rusya ya da bazı Ortadoğu ülkelerine gitmiş olabileceği şeklinde teyit edilmemiş bilgiler paylaşıldı.

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