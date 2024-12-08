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Rejim çöktü kutlama yaptılar! Şam'dan gelen son görüntüler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Rejim çöktü kutlama yaptılar! Şam'dan gelen son görüntüler

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler girdi. Başkent Şam'daki Suriyeliler kutlama yaptı.

Rejim çöktü kutlama yaptılar! Şam'dan gelen son görüntüler

Arap Sosyalist Baas Partisi Suriye'de 1963'te darbeyle iktidara geldi. 1970'de yılında parti içi darbeyle Beşşar Esed'in babası Hafız Esed iktidarı ele geçirerek, 1971'de Suriye Devlet Başkanı oldu. Beşşar Esed ise, babasının ölümü üzerine 2000'de Baas rejiminin başına geçti.

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Rejim çöktü kutlama yaptılar! Şam'dan gelen son görüntüler

Esed ve Baas iktidarı, rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle sona erdi.

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Rejim çöktü kutlama yaptılar! Şam'dan gelen son görüntüler

Suriye'de 2011 yılında özgürlük talebiyle halk hareketleri başlarken rejim kitlelere şiddet kullanarak müdahale etti. Binlerce kişinin öldürüldüğü rejim müdahaleleri, süreci iç savaşa dönüştürdü.

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Rejim çöktü kutlama yaptılar! Şam'dan gelen son görüntüler

Silahlı muhalif gruplar uzun bir mücadeleye girerken, rejim uluslararası baskılara rağmen sorunun diplomasi ve barışçıl yollardan çözümüne yanaşmadı.

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