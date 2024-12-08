Emekli olacağı günü merak edip e-Devlet'e girince gözlerine inanamadı! Soluğu nüfus müdürlüğünde aldı

Samsun'da yaşayan bir kadın, emekli olacağı günü ve ne kadar prim günü kaldığını merak edip e-Devlet'e girince gözlerine inanamadı.

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Samsun'da emekli olacağı günü merak eden 38 yaşındaki Sultan Artıkhan ne kadar prim günü kaldığını öğrenmek için e-Devlet'e girince hayatının şokunu yaşadı. Çünkü resmi kayıtlara göre 20 yıl önce iş kazası geçirip kara toprağa karışmıştı.

Show Haber'in haberine göre; yaşadıklarını anlatan kadın "Baktım iş kazası nedeniyle ölmüş görünüyorum. İnşallah uğraşmadan sağ olduğumu kanıtlayabilirim" dedi.

Sapa sağlamken öldüğünü öğrenen kadın "Yani bir kendimi sorguladım, şoke oldum. Ben iş kazası mı geçirdim..." diye konuştu.

Artıkhan "Emekli sandığında sağ, SGK'da 2004 yılında iş kazası nedeniyle ölmüş göründüğümü gördüm. Tabii bunun üstüne 20 küsür sene geçmiş" diyerek anlattı.

20 senedir ölü göründüğünü öğrenen kadın soluğu hemen Nüfus Müdürlüğünde aldı. Kadın sonrasındaki süreç ile ilgili ise "Bana bu işlemi yapan ildeki SGK il müdürlüğünden dilekçeyle başvurmamı ya da oraya gidip talep etmemi söylediler." ifadelerini kullandı.

Sultan Artıkhan herkese de bununla ilgili uyarıda bulunarak "Siz de arada kontrol ederseniz böyle şeyler başımıza gelmez diyoruz ama gelebiliyor" şeklinde konuştu.