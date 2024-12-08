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HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Türk Standardları Enstitüsü 15 personel alacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türk Standardları Enstitüsü 15 personel alacak

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 15 bilişim personeli istihdam edecek.TSE'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, Enstitünün Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 3 kıdemli yazılım mimarı, 6 kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, 1 kıdemli sistem ve ağ güvenliği uzmanı, 1 kıdemli sistem uzmanı, 2 iş analisti ve 2 iş zekası uzmanı alınacak.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek.

Başvurular, 12-22 Aralık tarihlerinde alınacak.

Kurumca belirlenen kriterlere göre yapılacak değerlendirmenin ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, TSE'nin internet sitesinden ilan edilecek.

Sınav tarihleri, başvuruların sonuçlanmasını müteakip ayrıca duyurulacak.

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