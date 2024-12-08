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Sergen Yalçın, Jose Mourinho'yu eleştirdi: "Bu sevdadan vazgeçmesi gerekiyor"

Sergen Yalçın, Jose Mourinho'yu eleştirdi: "Bu sevdadan vazgeçmesi gerekiyor"

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'yu hedef aldı.

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Şimdilerde spor yorumculuğu yapan Sergen Yalçın, 1-0 Beşiktaş üstünlüğü ile biten derbinin ardından Ekol TV'ye yorumlarda bulundu. Yalçın, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun tercihlerini eleştirdi.

Sarı - lacivertlilerin oynadığı oyuna değinen Sergen Yalçın, “Fenerbahçe'nin bugün oynadığı oyunla içerde dışarda herhangi bir derbiyi kazanması mümkün değil!” ifadelerini kullandı.

Yalçın, Mourinho'nun tercihlerini “15 M € verdiğin Cengiz diye bir oyuncun var, geçen sene müthiş oynamış bir İrfan Can var. O da yok ortada. Szymanski'yi de çöpe attın.Mourinho'nun bu Tadic sevdasından vazgeçmesi gerekiyor.” sözlerini sarf ederek eleştirdi.

Bugün 16.00'da oynanacak olan Sivasspor - Galatasaray maçına da ayrı bir parantez açan Yalçın, “Galatasaray yarın 3 puan alırsa yüzde 90 ihtimalle şampiyon olur. Ben Sivas'ın Galatasaray'ı yenebileceğini düşünmüyorum.” dedi.

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