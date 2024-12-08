Özgür Özel inkar etmişti! Şaban Sevinç, Erdoğan'ın o açıklamasını şimdi görmüş oldu!

Ekol TV'de yayınlanan Tartışma Zemini isimli programa İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Kamouoyu Araştırmacısı Murat Sarı ve Gazeteci Gaffar Yakınca konuk olarak katıldı.

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Şaban Sevinç'in 'Erdoğan, 2 ay önce İsrail tehdidi demişti. Esad'sız Suriye'de İsrail tehdidi de kapıda. İsrail YPG bölgesi üzerinden belki Türkiye ile komşu olacak.' sözleri üzerine Sevinç'i tebrik eden Hadi Özışık, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini dikkate almadığını hatırlattı.