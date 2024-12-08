Asal Araştırma'dan dikkat çeken anket

Asal Araştırma, Kasım ayınca 26 ilde yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette "CHP’nin Türkiye’nin dış politikası konusunda ne derece ilgili/duyarlı olduğunu düşünüyorsunuz?", "Sizce Kürtler bu ülkede eşit vatandaş muamelesi görüyor mu?" diye soruldu. işte cevaplar...

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ASAL Araştırma, Kasım 2024'te 26 ilde, 18 yaş üstü 2.015 kişiyle yapılan anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankette "CHP’nin Türkiye’nin dış politikası konusunda ne derece ilgili/duyarlı olduğunu düşünüyorsunuz?" diye soruldu.

Ankete göre verilen cevapları şöyle oldu:

Çok duyarsız:%20.8

Duyarsız:%40.4

Duyarlı:%19.6

Çok duyarlı:%9.5

Fikrim yok/Cevap yok:%9.7

Ankette ayrıca "Sizce Kürtler bu ülkede eşit vatandaş muamelesi görüyor mu?" diye soruldu. Cevaplar şu şekilde oldu:

Evet görüyor:%76.0

Hayır görmüyor:%9.8

Fikrim yok/Cevap yok:%14.2