BIST 10.081
DOLAR 34,78
EURO 36,78
ALTIN 2.942,91
HABER /  GÜNCEL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelana ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelana ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Abone ol

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, Arhavi-Hopa-Sarp devlet yolunun Kıyıcık mevkisinde bugün saat 03.50'de meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun çift yönlü trafiğe kapandığı anımsatıldı.

Yoldaki çalışmalara ilişkin bilgi verilen paylaşımda, "Heyelan kaldırma ve yolun yeniden ulaşıma açılması çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Karayolları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Kızılay ve sağlık ekipleri çalışmalarını koordineli şekilde sürdürmekte olup bir helikopterle bölgedeki durum yakından izlenmektedir." ifadesi kullanıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Artvin'de heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı
Foto Galeri Artvin'de heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Asal Araştırma'dan dikkat çeken anket
Asal Araştırma'dan dikkat çeken anket
Fransa'da engelli Müslüman kadın ırkçı saldırıya uğradı
Fransa'da engelli Müslüman kadın ırkçı saldırıya uğradı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 milyon 803 bin araç denetlendi, 454 bin sürücüye işlem yapıldı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 milyon 803 bin araç denetlendi, 454 bin sürücüye işlem yapıldı
Irak, Şam Büyükelçiliğini tahliye etti
Irak, Şam Büyükelçiliğini tahliye etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den kritik telefon görüşmesi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den kritik telefon görüşmesi
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten "asgari ücret" açıklaması
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten "asgari ücret" açıklaması
Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu
Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu
Eğitime 5 yılda toplam 2,6 trilyon lira harcandı
Eğitime 5 yılda toplam 2,6 trilyon lira harcandı
Sergen Yalçın, Jose Mourinho'yu eleştirdi: "Bu sevdadan vazgeçmesi gerekiyor"
Sergen Yalçın, Jose Mourinho'yu eleştirdi: "Bu sevdadan vazgeçmesi gerekiyor"
Özel hastanede skandal! Para için anjiyo yapılan 112 kişi öldü
Özel hastanede skandal! Para için anjiyo yapılan 112 kişi öldü
Atatürk Orman Çiftliğinin park alanı kiralanacak
Atatürk Orman Çiftliğinin park alanı kiralanacak
2024 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da madalyasına kavuştu
2024 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da madalyasına kavuştu