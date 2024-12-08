Türkiye'deki Suriyeliler sokaklara döküldü! Esed'in gidişini böyle kutladılar
Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, sokak ve caddelerde toplanarak Türk ve Suriye bayrakları ile kutlama yaptı.
İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, sabah namazının ardından Fatih Camisi'nin avlusunda toplandı. Tekbir getiren gruptakiler, slogan atıp, sevinç gösterisinde bulundu. Yağmura rağmen çocuklarıyla birlikte avluda toplanan Suriyeliler, birbirlerine sarılarak sevindi.
Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrağı sallayan gruptakilerden bazıları çikolata dağıttı.
İstanbul'da öğrenci olduğunu belirten Nur Ahmed, Baas rejiminin devrilmesinden dolayı mutluluktan sürekli ağladığını anlatarak, ülkesine geri döneceğini söyledi.
Yaklaşık 12 yıldır İstanbul'da yaşadığını belirten başka bir Suriyeli, savaş zamanı Türkiye'ye geldiğini, şu an çok mutlu olduğunu, hedeflerine ulaştığını ve ülkesine döneceğini kaydetti.