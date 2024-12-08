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Türkiye'deki Suriyeliler sokaklara döküldü! Esed'in gidişini böyle kutladılar

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Türkiye'deki Suriyeliler sokaklara döküldü! Esed'in gidişini böyle kutladılar

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, sokak ve caddelerde toplanarak Türk ve Suriye bayrakları ile kutlama yaptı.

Türkiye'deki Suriyeliler sokaklara döküldü! Esed'in gidişini böyle kutladılar

İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, sabah namazının ardından Fatih Camisi'nin avlusunda toplandı. Tekbir getiren gruptakiler, slogan atıp, sevinç gösterisinde bulundu. Yağmura rağmen çocuklarıyla birlikte avluda toplanan Suriyeliler, birbirlerine sarılarak sevindi.

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Türkiye'deki Suriyeliler sokaklara döküldü! Esed'in gidişini böyle kutladılar

Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrağı sallayan gruptakilerden bazıları çikolata dağıttı.

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Türkiye'deki Suriyeliler sokaklara döküldü! Esed'in gidişini böyle kutladılar

İstanbul'da öğrenci olduğunu belirten Nur Ahmed, Baas rejiminin devrilmesinden dolayı mutluluktan sürekli ağladığını anlatarak, ülkesine geri döneceğini söyledi.

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Türkiye'deki Suriyeliler sokaklara döküldü! Esed'in gidişini böyle kutladılar

Yaklaşık 12 yıldır İstanbul'da yaşadığını belirten başka bir Suriyeli, savaş zamanı Türkiye'ye geldiğini, şu an çok mutlu olduğunu, hedeflerine ulaştığını ve ülkesine döneceğini kaydetti.

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