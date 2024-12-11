Bakan Bayraktar açıkladı: 6,4 milyon aracın yakıt ihtiyacını karşılayabiliyoruz

Akkuyu Nükleer Santralinin ilk ünitesini en kısa zamanda devreye almayı planladıklarını açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, '2025 yılında 143 yeni sondaj yapmayı hedefliyoruz. Gabar sahasıyla birlikte yurt içi ve dışında 160 bin varilin üzerindeki günlük üretimle yaklaşık 6,4 milyon aracın yakıt ihtiyacını karşılayabiliyoruz' dedi.

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TBMM Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Görüşmelere katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuşma yaptı.

Akkuyu Nükleer Santralinin ilk ünitesini en kısa zamanda devreye almayı planladıklarını açıklayan Bakan Bayraktar, "2025 yılında 143 yeni sondaj yapmayı hedefliyoruz. Gabar sahasıyla birlikte yurt içi ve dışında 160 bin varilin üzerindeki günlük üretimle yaklaşık 6,4 milyon aracın yakıt ihtiyacını karşılayabiliyoruz" dedi.